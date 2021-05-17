На концертах Artik & Asti в Петербурге выявили нарушения санитарных требований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Нарушения требований по соблюдению социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты выявили на концертах коллектива Artik & Asti, прошедших 14 и 15 мая в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщил городской комитет по культуре на своей странице "ВКонтакте".

"При рассмотрении комитетом заявки о проведении концертов организатором были взяты на себя обязательства по соблюдению требований социального дистанцирования между зрителями, использованию зрителями СИЗ, обеспечение просмотра мероприятия исключительно на зрительских местах. Однако указанные условия были нарушены, что является недопустимым в период продолжающегося распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается также, что комитет организовал работу по принятию мер реагирования в отношении организатора концертных программ и площадки проведения, предусмотренных действующим законодательством.

Концертные программы группы Artik & Asti были представлены во Дворце спорта "Юбилейный".