Sanofi объявила о положительных результатах второй фазы испытаний вакцины от коронавируса

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi, которая совместно с британской компанией GSK (GlaxoSmithKline) разработала вакцину от коронавируса, объявила о положительных результатах второй фазы клинических испытаний препарата. Об этом говорится в пресс-релизе Sanofi, опубликованном в понедельник на ее сайте .

"Промежуточные результаты второй фазы исследования показывают, что адъювантная рекомбинантная вакцина-кандидат вызвала сильный иммунный ответ у участников всех возрастных групп", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что уровень выработки антител после второй инъекции вакцины во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет) составлял от 95% до 100%. Вместе с тем титры нейтрализующих антител были сопоставимы со значениями, измеренными у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Причем титры антител были выше в возрастной группе от 18 до 59 лет.

Кроме того, после введения первой дозы препарата у добровольцев с признаками уже перенесенной инфекции наблюдался высокий уровень выработки нейтрализующих антител, что свидетельствует о большом потенциале разработки в качестве бустерной вакцины. Ожидается, что в ближайшие недели компании приступят к основной третьей фазе клинических испытаний препарата. Предполагается, что в ней примут участие более 35 тыс. добровольцев из различных стран. В ходе исследования, как подчеркивается в пресс-релизе, будет оцениваться эффективность вакцины в том числе против южноафриканского штамма коронавируса.

10 апреля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, выступая в эфире радио France Info заявил, что Sanofi сможет представить собственную вакцину от коронавируса осенью 2021 года. В феврале этого года Sanofi и британская GSK приступили к фазе 2b клинических испытаний своей вакцины от коронавируса с участием 722 добровольцев. 12 марта Sanofi сообщила о начале клинических испытаний фазы 1 своей вакцины, разработанной совместно с американской биотехнологической компанией Translate Bio.