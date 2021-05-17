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Путин поздравил коллектив Музея театрального искусства со 100-летним юбилеем учреждения

Президент отметил, что за этой датой стоит труд многих поколений служителей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства со 100-летним юбилеем учреждения, отметив, что за этой датой стоит труд многих поколений служителей.

"За этой большой, впечатляющей датой - напряженный творческий, научный, просветительский труд многих поколений служителей старейшего в России театрального музея, их искренний энтузиазм и подвижничество, - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля. - Отрадно, что ваш коллектив с уважением относится к традициям предшественников, организует в стенах музея и его филиалов разнообразные, но неизменно интересные лекции, выставки, мастер-классы, повествующие о становлении и развитии в нашей стране драматического, оперного и балетного искусства, вносит свой вклад в сбережение памяти о нашем бесценном историческом, духовном наследии".

Президент пожелал коллективу успехов и всего наилучшего.

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