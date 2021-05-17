China Huaneng завершила строительство скоростной трассы через глубочайший каньон в мире

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китайская компания China Huaneng завершила в Тибете строительство важного участка скоростной автотрассы, проходящей через Ярлунг Цангпо - самый глубокий каньон в мире. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По данным издания, для того чтобы соединить магистралью отрезок длиной 67 км, ушло семь лет. Инвестиции в проект превысили 2 млрд юаней ($310 млн). Дорога проходит по территории городского округа Ньингчи на юго-востоке Тибетского автономного района, где и находится глубочайшая на Земле узкая речная долина глубиной более 6 тыс. м.

Ключевой объект новой автотрассы - туннель длиной порядка 2,1 км. Ожидается, что благодаря этой магистрали отрезок пути от города Ньингчи до уезда Медог уменьшится с 346 до 180 км. Это позволит автомобилистам на несколько часов сократить время в пути.