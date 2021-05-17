Более 33 км водопроводных сетей построят в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 17 мая. /ТАСС/. Более 33 км водопроводных сетей, которые обеспечат питьевой водой более 3,7 тыс. человек, построят в Чувашии. Чистая питьевая вода станет доступна для девяти населенных пунктов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Новые водопроводные сети обеспечат питьевой водой жителей девяти населенных пунктов Красночетайского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Шумерлинского и Янтиковского районов. Общая стоимость строительства систем оценивается в более чем 173 млн рублей", - говорится в сообщении.

В республике качественной питьевой водой обеспечены 80% населения (94,7% городского и 51,3% - сельского). Централизованные системы водоснабжения отсутствуют в 63 поселениях, где проживают 205 тыс. человек. Такая ситуация преимущественно сложилась в муниципальных образованиях Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского и Красночетайского районов.

Помимо этого, в 2021 году в республике начнется строительство группового водовода к водохранилищу в Шемуршинском районе, который позволит обеспечить чистой водой примерно 60 тыс. сельского населения Чувашии.