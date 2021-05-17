Принц Чарльз дал старт кампании посадки деревьев по случаю 70-летия правления Елизаветы II

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Наследник британского трона принц Уэльский Чарльз посадил саженец дуба на территории Виндзорского замка, дав в понедельник старт соответствующей общенациональной кампании по случаю 70-летия (6 февраля 2022 года) правления королевы Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Times.

В соответствии с программой Queen’s Green Canopy (QGC, "Зеленый купол королевы") в Соединенном Королевстве к зиме 2022-2023 года планируется высадить миллионы деревьев. 3 млн саженцев намечено передать школам и общественным организациям через фонд Woodland Trust, крупнейшую благотворительную организацию по сохранению лесных угодий страны. Кампания является составной частью начатой монархом в 2015 году программы сохранения реликтовых лесов и развития устойчивого лесного хозяйства в Содружестве наций.

В 70 лесных массивах Великобритании будут взяты под особую охрану 70 самых старых деревьев. "Наши старейшие деревья и леса так же важны для нашего общего наследия, как и исторические соборы или произведения искусства", - отметил Чарльз.

Как сообщалось ранее, на Британских островах и за рубежом по случаю рекордного по продолжительности правления королевы пройдут многочисленные мероприятия, сочетающие традиции и современность, будут устроены фейерверки и салюты. Решено также выпустить медаль "Платиновый юбилей", которая будет вручаться госслужащим, представителям вооруженных сил, экстренных служб, пенитенциарных учреждений Соединенного Королевства. Эта традиция берет свое начало во время правления королевы Виктории (1819-1901), когда была выпущена официальная медаль в честь 50-летия ее пребывания на троне.

Специальный совет в составе представителей обеих палат британского парламента примет решение по поводу подарка Ее Величеству, средства на который будут привлекаться из частных пожертвований. Совет возглавит генеральный солиситор Юридического секретариата юристов Майкл Эллис, который, по данным СМИ, организовал подарок к "бриллиантовому юбилею" (60-летию)пребывания королевы на троне в 2012 году - витраж в Вестминстерском дворце.

Рекорды британского монарха

В апреле Елизавете II исполнилось 95 лет. Она родилась в 1926 году и стала королевой в 25 лет, сменив своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности правления. После того, как умер король Таиланда Пумипон Адульядет (1927-2016), она заняла первое место в списке ныне живущих монархов по продолжительности правления.