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В Кремле не знакомы с просьбой экс-советницы Рейгана дать ей гражданство

Вопрос могут рассмотреть после необходимых бюрократических процедур, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кремль еще не ознакомился с просьбой американской писательницы Сюзанны Масси, которая была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, дать ей гражданство России. Вопрос могут рассмотреть после необходимых бюрократических процедур, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заметил: "Мы не ознакомились с этим обращением". "Не имели возможности смотреть эту телепередачу, [в которой было озвучено обращение]", - пояснил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "обращение за гражданством подразумевает выполнение определенных бюрократических процедур".

"Нужно подать заявление и так далее. После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - указал он.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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