Жаркая погода сохранится в большинстве регионов Поволжья до конца недели

ТАСС, 17 мая. Жаркая и сухая погода сохранится на территории большинства регионов ПФО (Приволжского федерального округа) до конца наступившей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"Прошлая неделя была очень теплая <...>, на этой неделе жаркая погода сохранится <...> на большей части территории Поволжья", - сказал Синенков.

Он уточнил, что, в частности, нетипично тепло будет в Пермском крае, Оренбурге, Кировской области, Башкирии - здесь столбики термометров будут подниматься до плюс 25-30 градусов.

"Это выше средних многолетних значений примерно на семь-восемь градусов", - отметил Синенков, добавив, что осадков в этих регионах также не ожидается.

Лесные пожары

Сильная жара привела к тому, что в регионах участились случаи природных и лесных пожаров. В Саратовской области трава и камыш в минувшие выходные горели почти во всех районах области. В Пензенской области участились случаи лесных пожаров. Всего по состоянию на 17 мая было ликвидировано 23 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 82,2 га, сообщили журналистам в пресс-службе Минлесхоза региона. В регионе запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в регионе четвертый класс пожароопасности лесов установился в четырех муниципальных образованиях, еще в семи районах этот класс установился частично.

А в Самарской области, где в конце прошлой недели был перекрыт абсолютный максимум температур на всех метеостанциях региона, жители уже открыли пляжный сезон - многие отдыхают на пляже у Волги, дети спасаются от жары, купаясь в фонтанах. В Удмуртии многие жители также уже открыли купальный сезон, однако в Ижевске городской пляж пока не открыт для купальщиков.

Майские грозы на западе

Несколько иная картина, по словам собеседника агентства, будет наблюдаться на предстоящей неделе на западе Поволжья - в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и Мордовии. Примерно с четверга здесь похолодает, но не сильно: до +20…+25 градусов, также на этих территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы, усиление ветра.

"Дожди не задержатся надолго, уже к выходным небо очистится, и столбик термометра вновь поползет вверх", - добавил Синенков.