Песков: ограничивая оборот оружия, надо учесть и безопасность, и интересы людей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вопросы безопасности должны стоять на первом месте при рассмотрении поправок об ужесточении оборота оружия, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее он призвал не забывать и об интересах граждан, например, охотников.

"Потребуется, безусловно, серьезная, скрупулезная работа с тем, чтобы были учтены все озабоченности, чтобы в то же время не повредить интересам граждан, охотников и так далее. Естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, комментируя перспективы инициативы об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Пескову задали вопрос о выполнении поручения, которое президент РФ Владимир Путин дал главе Росгвардии Виктору Золотову об оперативном представлении письменных предложений по ужесточению требований для получения разрешения на гражданское оружие. По словам пресс-секретаря, такая работа ведется. "Нужно же время на проработку. Золотов все доложил, это было практически в прямом эфире", - сказал Песков.

Ранее глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что группа депутатов "Единой России" в понедельник вносит в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования.