{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: ограничивая оборот оружия, надо учесть и безопасность, и интересы людей

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ранее, что группа депутатов "Единой России" вносит законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вопросы безопасности должны стоять на первом месте при рассмотрении поправок об ужесточении оборота оружия, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее он призвал не забывать и об интересах граждан, например, охотников.

На эту тему

"Потребуется, безусловно, серьезная, скрупулезная работа с тем, чтобы были учтены все озабоченности, чтобы в то же время не повредить интересам граждан, охотников и так далее. Естественно, соображения безопасности здесь должны быть на первом месте", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, комментируя перспективы инициативы об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Пескову задали вопрос о выполнении поручения, которое президент РФ Владимир Путин дал главе Росгвардии Виктору Золотову об оперативном представлении письменных предложений по ужесточению требований для получения разрешения на гражданское оружие. По словам пресс-секретаря, такая работа ведется. "Нужно же время на проработку. Золотов все доложил, это было практически в прямом эфире", - сказал Песков.

Ранее глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что группа депутатов "Единой России" в понедельник вносит в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗолотов, Виктор ВасильевичХинштейн, Александр Евсеевич
Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлили до конца мая
Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16 мая
Читать полностью