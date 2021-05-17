Ульяновские власти планируют запретить продажу алкоголя 22 мая в день последних звонков

ТАСС, 17 мая.. Последние звонки пройдут в этом году в Ульяновской области 22 мая, на несколько дней раньше обычного. В этот день власти планируют запретить продажу алкоголя, а все мероприятия провести на открытом воздухе, сообщила в понедельник и.о. министра просвещения и воспитания региона Наталья Семенова на аппаратном совещании в правительстве.

13 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что решение о формате проведения последних звонков и выпускных в школах должны принять регионы России.

"22 мая в этом году последние звонки, а не 25 мая, как было обычно. Это связано с тем, что в этом году государственная итоговая аттестация начинается на неделю раньше - с 24 мая. Мы получили согласование на проведение последних звонков на свежем воздухе с ограничением количества участников от родительской общественности и социальных партнеров. Мы направили письма в министерство агропромышленного комплекса, Геннадию Неробееву, в УМВД Ульяновской области, чтобы 22 мая запретить продажу алкогольной продукции, дабы избежать различных правонарушений среди несовершеннолетних", - сказала Семенова.

Она сообщила, что сейчас в законе прописан запрет на продажу алкоголя 25 мая.

Всего, по словам Семеновой, в этом году в области 5 360 одиннадцатиклассников и 10 588 девятиклассников.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено более 54,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 52,1 тыс. человек, более 1,2 тыс.