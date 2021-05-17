Немедицинским сотрудникам ковидных госпиталей в Мурманской области выделят 70 млн рублей

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Немедицинским сотрудникам ковидных госпиталей в Мурманской области на региональные доплаты за работу в "красной зоне" выделят 70 млн руб. Об этом сообщило Министерство информационной политики региона со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

"Наравне с медиками трудятся и сотрудники, ухаживающие за пациентами: буфетчицы, которым нередко приходится кормить "тяжёлых" больных, лифтеры, помогающие транспортировать заболевших, уборщики. Для таких сотрудников "красных зон" меры социальной поддержки из федерального бюджета не предусмотрены. На эти цели выделяем 70 миллионов рублей из резервного фонда", - сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

Сейчас в Мурманской области развернуто 396 коек для больных коронавирусом. С начала 2021 года прежний ковидный коечный фонд уменьшился на 75%. Сегодня в регионе догоспитальную помощь пациентам с коронавирусом оказывают 13 бригад скорой медицинской помощи и 8 амбулаторных патронажных бригад, поддерживается неснижаемый запас лекарств и антисептиков.

На 17 мая в Мурманской области от коронавируса привились более 81 тыс. человек. В первой половине мая в Мурманской области количество новых случаев заболевания COVID-19 ежесуточно не превышало 39. Сегодня, 17 мая, выявлено 35 заболевших.