В Подмосковье количество призеров на школьных олимпиадах в 2021 году выросло вдвое

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество школьников в Московской области, которые стали призерами различных олимпиад, выросло в два раза в этом году. Об этом в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Хочу отметить, что в этом году система образования, наши педагоги и ученики нас здорово порадовали. У нас радикально - в два раза - выросло количество призеров на различных уровнях олимпиад. Это одно из мерил качества образования. Будем дальше заниматься тем, чтобы как можно больше интересных и полезных дисциплин наши дети получали в школах", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в пятницу и субботу в Московской области пройдут последние звонки. "Наша задача, обращаю внимание правоохранительного блока, все, что связано с этим праздником, <…> должно пройти максимально качественно и с позитивным настроением, значит, все меры безопасности, организация мероприятия школ, куда придут родители, должны быть на высоком уровне", - добавил губернатор.

По его словам, в этом году в регионе около 77 тыс. девятиклассников и порядка 35 тыс. одиннадцатиклассников будут сдавать государственные экзамены. "Я очень надеюсь, что они пройдут их успешно. Мы все им очень желаем, чтобы эти мероприятия ответственные в жизни они прошли достойно", - почеркнул Воробьев.