Масочный режим в Калининграде надеются отменить через месяц при активной вакцинации

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают отменить масочный режим в помещениях через месяц при условии активной вакцинации жителей. Об этом, отвечая на вопросы пользователей, написал на своей странице Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Постараемся отменить масочный режим в помещениях через месяц, если вакцинация будет идти нужным темпом", - написал Алиханов.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в общей сложности в регион поступило 129 859 комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Привиты 95 296 человек, из них двукратно - 67 784. Это чуть менее 10% населения области, где, по данным регионального управления статистики, проживает свыше 1 млн человек. Область также получила первую партию из 810 доз вакцины "Эпиваккорона", разработанной научным центром "Вектор".

С начала пандемии в области на новый коронавирус обследован 683 031 человек, выявлено 32 772 случая заражения. Вылечились 31 414 пациентов, умерли 506 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 036.

В области до 31 мая действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.