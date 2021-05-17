Власти Казани подготовят предложения для федеральных стандартов по безопасности школ

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Такое решение принято после вооруженного нападения на гимназию № 175, сообщил на аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

"Я прошу, чтобы мы [власти Казани] приняли самое активное участие в формировании новых стандартов [безопасности образовательных учреждениях страны], чтобы мы внесли свои предложения", - сказал мэр.

В ближайшее время будет организовано совещание с представителями всех структурных подразделений исполкома города, где будут заслушаны предложения об изменении системы безопасности в школах.