Город Санья на Хайнане начнет использовать спецоборудование для очистки атмосферы

ХАЙКОУ /Китай/, 17 мая. /ТАСС/. Ведущий курорт Китая город Санья на южном побережье провинции Хайнань в июне планирует приступить к эксплуатации современного оборудования на крупной современной установке, предназначенной для очистки воздуха. Как сообщили местные власти, это сооружение позволит сократить ежегодные выбросы в атмосферу на 32,6 тыс. тонн угольного эквивалента.

Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Санья, благодаря объекту выбросы углекислого газа уменьшатся на 87,9 тыс. тонн в год, оксида серы - на 2,4 тыс. тонн. Установка была создана с учетом передового опыта французской энергетической компании Electricite de France.

Проект осуществляется в соответствии с муниципальной программой формирования в Санья умного энергетического сектора. Его главная задача - обеспечить экологически чистое развитие Хайнаньского порта свободной торговли.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает лидировать среди китайских регионов с лучшей экологией. В течение почти всего 2020 года специалисты фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Загрязнения водных ресурсов провинции практически не выявлялось за минувший год.