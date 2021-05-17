Фестиваль "Добровидение" в Петербурге впервые запустил открытую продажу билетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль народной песни "Добровидение", в шестой раз проходящий в Санкт-Петербурге, впервые запустил открытую продажу порядка тысячи билетов. Ранее билеты на фестиваль распределялись только среди представителей общественных организаций и выступающих участников, рассказал журналистам в понедельник председатель оргкомитета "Добровидения" Олег Нилов на площадке петербургского пресс-центра ТАСС.

"Впервые за всю историю, за шесть лет, небольшое количество, до одной тысячи, билетов мы разместили в открытой продаже. <…> Есть ветеранские организации, есть общественные организации, есть многочисленные диаспоры, которые также получат билеты. Так эти билеты всегда распространялись и распространяться будут, но сейчас билеты также можно будет приобрести", - поделился председатель оргкомитета фестиваля.

VI международный фестиваль народной песни "Добровидение" в этом году пройдет 24 мая на стадионе "Сибур Арена", в общей сложности организаторы распространят до 5 тысяч билетов. Как отметил Нилов, при распределении бесплатных пригласительных билетов на фестиваль приоритет будет отдаваться зрителям в национальных костюмах, направившим соответствующую заявку на сайт мероприятия.

В концертной программе планируется выступление российский, молдавских, белорусских коллективов, исполняющих этническую музыку на национальных языках, всего ожидается около 500 участников. Впервые в полном составе в Петербурге выступит Омский русский хор и ансамбль Донских казаков имени Анатоля Квасова, которые также дадут сольные концерты в рамках фестиваля. Кроме них, в гала-концерте на "Сибур Арене" 24 мая примут участие иеромонах Фотий, хор Валаамского монастыря, молдавский ансамбль "Флуераш", белорусский ансамбль "Белые росы" и многие другие артисты.