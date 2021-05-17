{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

РФ и Сьерра-Леоне подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев диппаспортов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис подписали в понедельник в Москве межгосударственное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

"Подписали при вас соглашение об отказе от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Говорили сегодня и о целесообразности подписания еще нескольких документов, которые находятся в работе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Фрэнсисом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСьерра-ЛеонеПандемия COVID-19
Евровидение - 2021
Тесты на коронавирус членов делегации Польши на "Евровидении" оказались отрицательными
Один из членов польской делегации ранее получал положительный результат теста на COVID-19
Читать полностью