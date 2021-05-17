РФ и Сьерра-Леоне подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев диппаспортов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис подписали в понедельник в Москве межгосударственное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

"Подписали при вас соглашение об отказе от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Говорили сегодня и о целесообразности подписания еще нескольких документов, которые находятся в работе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Фрэнсисом.