В Марий Эл медикам, перенесшим коронавирус, компенсируют стоимость путевок в санатории

ТАСС, 17 мая. Медицинские работники Республики Марий Эл, которые перенесли коронавирусную инфекцию, получат полную компенсацию стоимости путевок в санатории. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев, сообщается на сайте администрации главы Марий Эл.

"Путевки в санатории республики, наделенные статусом "База отдыха для медицинских работников, перенесших или работающих с COVID-19", приобретаются медработниками самостоятельно, затем медицинскими организациями выплачивается компенсация в размере 100% стоимости", - говорится в сообщении.

В соответствии с документом, отдых предоставляется медицинским работникам, перенесшим коронавирусную инфекцию или непосредственно участвовавшим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус.

Уточняется, что продолжительность отдыха по одной путевке составит 14 дней в санаторно-курортных организациях.

Ранее власти Республики Марий Эл продлили режим повышенной готовности, введенный в республике из-за пандемии коронавируса, до 31 мая. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 13 307 случаев заражения коронавирусом, 12 823 пациента выздоровели, 234 человека умерли.