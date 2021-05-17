Тесты на коронавирус членов делегации Польши на "Евровидении" оказались отрицательными

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. ПЦР-тесты на коронавирус членов польской делегации на музыкальном песенном конкурсе "Евровидение" показали отрицательный результат. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организаторов конкурса.

"После того, как 15 мая один из членов польской делегации получил положительный результат теста на COVID-19, все остальные члены делегации прошли ПЦР-тестирование <...> Мы рады сообщить, что все эти ПЦР-тесты дали отрицательный результат, - отмечается в сообщении. - В качестве меры предосторожности польская делегация останется на карантине до повторного тестирования перед генеральными репетициями второго полуфинала".

Кроме того, согласно заявлению организаторов, члены исландской делегации также прошли ПЦР-тестирование после выявления коронавируса в этой команде 16 мая. Результаты их тестов ожидаются в понедельник, указывается в заявлении.

16 мая международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в Роттердаме. На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран, участвующих в нынешнем смотре. Событие транслировалось онлайн для поклонников конкурса и журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса. Россию на смотре представит певица Манижа. Она выступит в первом полуфинале под номером 3.