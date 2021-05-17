Предложения по созданию в Севастополе филиала "Артека" должны подготовить к 15 октября

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ, Минобороны и власти Севастополя к 15 октября должны подготовить предложения по созданию в городе филиала международного детского центра "Артек". Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, которое опубликовано на сайте Кремля.

18 марта в ходе встречи Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя в режиме видеосвязи волонтер Анастасия Горчакова спросила, поддерживает ли глава государства создание в "Херсонесе" филиала международного детского центра "Артек" - детского центра "Корсунь" (так в Средние века называли город). Путин пообещал рассмотреть вопрос создания такой площадки и рассказал, что власти РФ намерены развивать "Херсонес Таврический" как центр притяжения для российских и иностранных туристов.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в городе Севастополе детского центра "Корсунь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что необходимо предусмотреть комплекс мер "по созданию такого центра, а также представить предложения, касающиеся объема и источников финансирования его создания". Обозначенный срок - 15 октября 2021 года. Ответственными за исполнение поручения указаны премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Двенадцатого марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, федеральная целевая программа развития Крыма также предусматривает финансирование комплекса.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.