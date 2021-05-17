В Тульской области поисковики подняли останки 27 красноармейцев из ранее неизвестных могил

ТУЛА, 17 мая. /ТАСС/. Поисковики подняли из двух ранее неизвестных захоронений останки 27 красноармейцев, погибших в Белевском районе Тульской области в 1942 году. Имя одного из бойцов удалось установить, рассказал ТАСС в понедельник руководитель регионального поискового отряда "Штурм" Михаил Булдаков.

"Всего подняты останки 27 человек, из них 25 - из основного захоронения, и останки двоих - из второго захоронения. Имя одного бойца установлено достоверно по медальону - Ульяшин Павел Андреевич из Калужской области. Также найден еще один солдатский медальон, его пока не расшифровали", - сказал Булдаков.

По его словам, два захоронения обнаружены в районе села Дольцы Белевского района, в них погребены погибшие в 1942 году бойцы 356-й стрелковой дивизии. "По всей видимости, они погибли в ходе артиллеристского обстрела. На останках есть большое количество осколочных повреждений", - отметил он.

Личность еще одного красноармейца установлена по военному информационному донесению, но чтобы исключить ошибку, решено провести ДНК-экспертизу. "У него живы обе дочери, живут в Самарской области, поисковый отряд "Память" там занимается вопросом забора образцов ДНК", - добавил Булдаков.

Захоронения обнаружены в рамках разведывательно-поисковой экспедиции "Тульский рубеж", которая проводится при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда "Союз поисковых отрядов" и ДОСААФ России.

Город Белев и Белевский район оказались оккупированными немецко-фашистскими захватчиками в конце октября 1941 года. Оккупация Белева длилась 68 суток, полностью территория была освобождена к середине июля 1943 года. В районе расположено более пятидесяти братских и одиночных могил советских воинов.