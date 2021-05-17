Путин поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопрос разработки стандартов по иппотерапии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минтруду и Минздраву рассмотреть вопросы разработки стандартов по организации в стране иппотерапии - лечения различных болезней, основанного на верховой езде. Соответствующее поручение по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Минтруду России совместно с Минздравом России при участии заинтересованных общественных организаций рассмотреть вопрос о возможности разработки стандартов организации и осуществления иппотерапии, а также соответствующих методических рекомендаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад по данному вопросу должен быть готов до 1 июня 2021 года.