Путин рекомендовал оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям совместно с Общероссийским народным фронтом оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России". Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" оказать содействие в организации акции "Мемориальные деревья России", - указано в перечне.

Срок исполнения поручения установлен до 1 марта 2022 года.

На встрече в марте к президенту обратилась сотрудница института биологии южных морей РАН Наталья Мильчакова. Она рассказала о сохранении в Севастополе деревьев, которые "высажены к памятным датам или связаны с именами знаменитых горожан и граждан страны". Мильчакова также заметила, что волонтерский проект мог бы стать началом всероссийской акции, и попросила главу государства поддержать инициативу. Путин тогда назвал идею интересной и правильной, а также рекомендовал губернаторам поддержать акцию.