Путин поручил разобраться с пособиями на детей с инвалидностью для их работающих опекунов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился правительству проработать дополнительные меры по поддержке людей, ухаживающими за детьми с инвалидностью. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы", - говорится в перечне поручений. Речь идет о случаях, когда родители или опекуны утратили в связи с трудоустройством право на получение ежемесячных выплат, назначаемых в соответствии с указом "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы".

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен представить доклад по этому вопросу до 1 июня 2021 года.