Путин поручил ускорить процедуру присвоения улицам имен героев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ОНФ и властями регионов к 1 июля ускорить процедуру присвоения улицам имен героев Великой Отечественной войны. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений, подготовленных по итогам мартовской встречи президента с волонтерами акции "Мы вместе".

"Проанализировать совместно с ОНФ и органами исполнительной власти субъектов РФ практику присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, расположенным на территориях муниципальных образований, в честь героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня смерти названных лиц, по истечении которых указанным объектам могут быть присвоены такие наименования", - говорится в документе.

На встрече в марте один из участников пожаловался президенту, что "в некоторых регионах есть ограничения по времени, когда можно назвать улицу в честь какого-нибудь человека после того, как он умер", и высказал мнение, что для ветеранов войны необходимо сделать исключение, на что Путин ответил согласием.

"Лучи Победы" для городов-героев

К этому же сроку - 1 июля - Путин поручил российскому организационному комитету "Победа" обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения в 2021 году акции "Лучи Победы" в городах-героях и городах воинской славы. Руководителям регионов, на территориях которых расположены такие города, поручено до 1 июня рассмотреть совместно с главами соответствующих муниципальных образований вопрос о проведении в них ежегодно 24 июня акции "Лучи Победы".

На встрече Путина с участниками акции "Мы вместе" в марте об этой акции рассказала волонтер из Севастополя. По ее словам, 24 июня 2020 года, когда проводились праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы, за 10 минут до салюта небо города подсветили прожекторами. Она предложила сделать эту акцию традицией и в 2021 году провести ее в 58 городах России - городах-героях и городах воинской славы. Путин идею поддержал.