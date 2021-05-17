РПЦ внесла еще три посвященных святым сайта в список мошеннических ресурсов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата включил сайты, на которых предлагается передать записки к мощам святых Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и Сергия Радонежского, в перечень ресурсов, несущих угрозу мошеннических действий в отношении верующих. Об этом сообщается в четверг на сайте отдела.

"Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ целью защиты верующих от злоупотреблений в сети Интернет продолжает дополнять список ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви.

Перечень размещен на официальном сайте отдела. "Список дополнен ссылками на ресурсы, использующие имена чтимых святых: https://nikolapomogi.ru, https://sergradpomogi.ru, https://spiridonpomogi.ru", - говорится сообщении.

На сайте Синодального отдела обратили внимание, что до рассмотрения в предусмотренном законом порядке всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес этих сайтов не представляется возможным их подтвердить или опровергнуть. Тем не менее авторы сообщения предупредили, что Русская православная церковь не может нести ответственность за то, что пожертвования, поданные верующими через эти сайты, дойдут до указанных на них храмов и монастырей. "Также не удалось обнаружить никакой публичной финансовой отчетности организаций, действующих через эти сайты", - отмечается на сайте.

12 августа 2020 года синодальный отдел опубликовал перечень 15 интернет-ресурсов, без ведома РПЦ собирающих пожертвования на требы и молебны от верующих и не имеющих отношения к ней. Затем в него было внесено еще 7 сайтов. На сегодняшний день общее число ресурсов в перечне составляет 26.