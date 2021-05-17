В Волгограде поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" посетили 12 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Железнодорожный состав "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" с тематическими вагонами, посвященными прошлому и настоящему Вооруженных сил России, в городе-герое Волгограде посетили около 12 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа в понедельник.

"В Волгограде около 12 тыс. человек посетили тематический поезд в рамках акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", проводимой Министерством обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гостям были доступны 17 тематических вагонов, внутри которых размещены выставки, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, истории Великой Отечественной войны, достижениям вооруженных сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии. Кроме того, на поезде были представлены образцы новейшей техники - бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ".

"Кроме того, была развернута выставка образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО и полевая кухня КП-130. Военные повара угостили солдатской кашей и горячим чаем более 500 человек", - добавили в пресс-службе, отметив, что Волгоград - последний город на территории Южного военного округа, в который прибыл эшелон, далее поезд проследует в Саратов.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.