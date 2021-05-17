В Оренбуржье разрешили проведение праздничных мероприятий в школах

ТАСС, 17 мая. Проведение праздничных мероприятий в школах Оренбургской области разрешено при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующее изменение в указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Разрешено проводить праздничные мероприятия в школах при условии обязательного соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. На утренниках в детских садах разрешено присутствие законных представителей несовершеннолетних - их родителей", - отмечается в сообщении.

Согласно указу, до 25 мая в Оренбургской области продлен запрет на работу ночных клубов, кальянных и точек продажи разливных напитков.