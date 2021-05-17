Школьники из Липецкой области получат путевки в "Артек" по итогам конкурса профориентации

ЛИПЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Путевку в лагерь "Артек" получат школьники Липецкой области по итогам стартующего в регионе конкурса профориентации учащихся. Об этом сообщил в понедельник глава областной администрации Игорь Артамонов на своей странице в Instagram.

"Ребенок из любой семьи должен иметь возможности для развития и лучшего будущего, в рамках конкурса будет открыт бесплатный доступ тесту, который разработал МГУ, чтобы определить склонности ребенка и наиболее подходящую профессию", - написал Артамонов. Он отметил, что речь идет не просто о профдиагностике, а о самом настоящем смотре, подразумевающем решение практических задач.

В ходе конкурса, получившего название "Время новых возможностей", школьникам помогут выбрать профессию. Принять в нем может любой ученик 3-8 классов, пройдя бесплатный тест и познакомившись с существующими специальностями и профессиями будущего. "Участники и их родители определят наиболее подходящие для себя занятия, что поможет реализовать потенциал в будущем", - пояснили в пресс-службе администрации региона. Здесь отметили, что участникам конкурса предстоит решать кейсы, с которыми представители профессиональных областей сталкиваются в работе. "Лучшие участники получат призы, в том числе 10 финалистов отправятся в международный детский центр "Артек" в сентябре", - уточнили в пресс-службе.

Как ожидается, конкурс стартует 24 мая. Он пройдет в четыре этапа, три из которых - дистанционные. "Очный финал конкурса состоится в центре поддержки одаренных детей "Стратегия" в августе", - заключили в пресс-службе.