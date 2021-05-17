Директор ФСИН заявил, что около 50% бывших заключенных не могут адаптироваться на свободе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Около половины всех освободившихся из мест лишения свободы не могут адаптироваться в обществе, из-за чего вновь могут совершить преступления. Такое мнение на научно-практическом мероприятии "Петербургские пенитенциарные конференции" высказал журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"Конечно, если не кривить душой, то, наверное, 50 на 50", - сказал Калашников, отвечая на вопрос о том, сколько заключенных не могут социализироваться в обществе после освобождения.

Он отметил, что решить проблему поможет мера наказания в виде исправительных работ. "К сожалению, рецидив имеет место быть. Наверное, общество еще не готово к тому, чтобы принять лиц, которые освободились, в полном объеме для работы на своих учреждениях и предприятиях. И вот в этом плане, как я уже говорил, использование в службе наказания принудительных работ будет способствовать тому, чтобы лица смогли по отбытии этого наказания плавно войти в гражданскую жизнь, уже имея работу, и у них не будет проблемы с точки зрения трудовой адаптации", - сказал Калашников.

По его словам, в регионах России есть положительные примеры работы с заключенными. "В Красноярском крае такой работой занимаются уже давно, и там возвращение лиц в криминал в разы меньше. Потому что там людей ведут в период их нахождения в местах исполнения этих работ и в период их конкретного трудоустройства, контроля за их нахождением в гражданской жизни", - сказал он.

Калашников также отметил, что представители ФСИН общались с главами регионов и представителями бизнеса по поводу трудовой адаптации бывших заключенных. "Начинается переосмысление, отдельные главы говорят: "Мы готовы построить общежития, обеспечить нормальными условиями. И эти лица затем останутся у нас работать". И эти лица тогда уже никогда не вернуться в криминал, не будет рецидивной преступности", - отметил он.