Путин учредил звание заслуженного ветеринарного врача России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации". Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации", - говорится в тексте указа, который также утверждает положение о звании.

Согласно утвержденному положению, звание будет присваиваться высокопрофессиональным ветеринарам за личные заслуги в оказании своевременной ветеринарной помощи с использованием в практике работы последних достижений ветеринарной науки, современных лекарственных препаратов и оборудования.

Кроме того, будет отмечаться внедрение в ветеринарную практику передового российского и мирового опыта в области профилактики, диагностики, лечения болезней животных и их реабилитации. Также звание могут получить ветврачи, участвующие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других, а также в предупреждении болезней животных, их лечении, обеспечении безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и в защите населения от болезней, общих для человека и животных. "Заслуженными" смогут стать и ветеринары, которые совмещают практическую работу с эффективной организационной или научной деятельностью в своей области, организуют и проводят противоэпизоотические и другие ветеринарные мероприятия.

При этом указанное почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде ветврача отраслевых наград от органов государственной или региональной власти.

Почетное звание "Заслуженный ветеринарный врач РФ" ранее уже существовало, но было исключено из государственной наградной системы указом президента в сентябре 2010 года.