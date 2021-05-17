Эксперт: территории Приамурья и Еврейской автономии позволяют заселить до 45 тигров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Около 45 тигров смогут обитать на территории Амурской области и Еврейской автономной области. Большему количеству краснокнижных животных будет уже сложнее перемещаться, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на пресс-конференции.

"Мы не рассматриваем Амурскую область в отрыве с Еврейской автономной областью - они связаны единым лесным массивом, по которому тигры могут спокойно перемещаться как в одну, так и в другую сторону. Мы надеемся, что эта самая западная группировка тигров - порядка 35-45 особей - будет достаточно устойчивая", - сказал Арамилев.

Ранее в Амурской области выпущена тигрица Санда после почти года жизни в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморском крае. Новым местом обитания дикой кошки стала территория в Архаринском районе между заказником "Андреевский" и природным парком "Бурейский". Это не первый тигр, которого выпустили на территории Приамурья.

"Прежде чем в 2014 году тигры были выпущены на территории Амурской области, учеными была проведена работа по оценке пригодности мест обитания - посмотрели леса, численность парнокопытных животных, антропогенный фактор, уровень охотпользования", - отметил Арамилев.

О центре "Амурский тигр"

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Центр работает без бюджетного финансирования благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. В его задачи входит оценка состояния экосистем, в которых живет краснокнижный тигр, помощь организациям в его охране и экологическое просвещение.

Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки выпустили в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял Владимир Путин.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.