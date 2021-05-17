Особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области с 18 мая

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, который поможет контролировать ситуацию в связи с сухой и ветреной погодой, вводится на территории Волгоградской области с 18 мая, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.

На территории Волгоградской области установилась по-настоящему летняя погода, температура воздуха в дневные часы превышает 30-градусную отметку.

"Учитывая текущую ситуацию и прогноз Гидрометеоцентра о сохранении на территории Волгоградской области жаркой, сухой, ветреной погоды, с возможным усилением порывов ветра, принято решение о введении, начиная с 8:00 18 мая, на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима", - цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

По словам Бочарова, в последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки, это в 3-5 раз больше, чем неделю назад. В целом с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более 2 тыс. ландшафтных пожаров и возгораний, а также 4 лесных пожара. С открытием дачного сезона случаи пожаров и возгораний, в том числе приводящие к гибели людей, участились и в садовых товариществах. Это связано в подавляющем большинстве случаев с грубым нарушением правил обращения с открытым огнем, халатным отношением отдельных жителей и отдельных руководителей к соблюдению требований и правил пожарной безопасности.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, это ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры. На совещании было отмечено, что в регионе продолжается работа по созданию противопожарных постов в отдаленных поселениях, проводятся рейды и профилактические противопожарные мероприятия, налажено межведомственное взаимодействие. Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы и находятся в повышенной готовности.