Число нелегальных пересечений границ ЕС с января по апрель выросло на треть

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex с января по апрель текущего года зафиксировало значительное увеличение количества нелегальных пересечений на внешних границах Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Согласно предварительным подсчетам, количество незаконных пересечений границ на внешних границах Евросоюза за первые четыре месяца 2021 года достигло 36 100, что примерно на треть больше, чем год назад, когда нелегальная миграция снизилась из-за ограничений на поездки, введенных на фоне пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в апреле число незаконных пересечений границ ЕС превысило 7,8 тыс., что в четыре раза больше рекордно низкого уровня, зафиксированного в том же месяце прошлого года.

Вместе с тем уточняется, что за первые четыре месяца 2021 года число мигрантов, прибывших в ЕС по центрально-средиземноморскому маршруту, увеличилось более чем в два раза и составило 11 600. В основном речь шла о гражданах Туниса и Кот-д'Ивуара. На маршруте в регионе Восточного Средиземноморья число нелегально прибывших сократилось на 58% и составило более 4,8 тыс. человек. Кроме того, как подчеркивается в пресс-релизе, в период с января по апрель на Канарские острова прибыло около 4,5 тыс. нелегальных мигрантов, что более чем вдвое превышает их количество по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Число мигрантов, прибывших в Европу по западно-средиземноморскому маршруту, за первые четыре месяца 2021 года составило более 3,2 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по апрель текущего года на границе ЕС со странами Западных Балкан было обнаружено 11,6 тыс. мигрантов, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. В основном маршрут использовали граждане Сирии и Афганистана.