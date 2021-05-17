Нидерланды отменят часть коронавирусных ограничений 19 мая

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. Нидерланды планируют снять 19 мая ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник исполняющий обязанности вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге.

"Цифры [по госпитализации и смертности] идут на спад, - констатировал он в беседе с журналистами после консультаций членов правительства с экспертами. - В основном это эффект вакцинации". Поэтому кабинет министров решил, как это и планировалось ранее, продолжить послабления, сказал де Йонге.

Власти Нидерландов планируют в том числе разрешить открыть парки развлечений и зоопарки, которые смогут принимать посетителей из расчета 10 кв. м на одного человека. Смогут возобновить работу тренажерные залы и бассейны (до 30 человек). Продолжительность работы террас будет увеличена с 06:00 до 20:00 (в настоящее время они работают с 12:00 до 18:00).

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с середины декабря 2020 года в Нидерландах был введен практически тотальный карантин. В настоящее время на фоне снижения числа случаев госпитализации и смертельных исходов ограничения постепенно отменяются.