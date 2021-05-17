На Кубани прогнозируют подъем уровня рек из-за дождей

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Сильные дожди прогнозируют в Краснодарском крае в ближайшие трое суток, из-за них существует угроза подъема уровня воды в реках, а на побережье Черного моря - опасность формирования смерчей, сообщил журналистам начальник центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС Павел Иванов.

"По информации краснодарского гидрометцентра, в ближайшие трое суток местами в крае ожидается комплекс метеоявлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. На черноморском побережье имеется опасность формирования смерчей. На реках Краснодарского края ожидаются подъемы уровней рек, местами с превышением неблагоприятных отметок", - приводит пресс-служба ГУ МЧС по региону слова Иванова.

Уточняется, что в зоне непогоды, по прогнозам, окажутся Мостовской, Лабинский, Курганинский, Отрадненский, Апшеронский, Новокубанский, Кавказский, Туапсинский районы, а также Горячий Ключ, а в южных муниципалитетах края сохранится высокая пожароопасность.