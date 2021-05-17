Суд Петербурга запретил аниме "Зачем вы здесь, учитель?"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России японское аниме "Зачем вы здесь, учитель?", размещенное на популярном сайте YummyAnime, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Прокурор просил признать информацию <…> запрещенной к распространению. Суд административный иск удовлетворил", - говорится в сообщении с указанием ссылки на страницу с аниме.

В пресс-службе уточнили, что претензии надзорного ведомства были связаны с тем, что контент находился в свободном доступе без возрастных ограничений. Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования заключили, что данный мультфильм оказывает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних, а также разрушает образ учителя. "Опасность для психики подростков связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя), вследствие демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель", - отмечается в сообщении.

Данное аниме на указанном сайте посмотрели более 1 млн раз. Мультфильм рассказывает о взаимоотношениях несовершеннолетнего ученика школы и его учительницы.

Рассматривать большое количество исков о запрете аниме по ссылкам на различных популярных сайтах районные суды в Петербурге начали в январе этого года. По решению суда запрещенными в РФ признали популярное аниме "Тетрадь смерти", размещенное на сайте jut.su, а также более 10 других мультфильмов. В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касаются только конкретных ссылок на сайты и связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента.