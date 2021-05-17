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Пандемия COVID-19

Чешские гостиницы возобновят работу с 24 мая

Можно будет без ограничений заселять гостей, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих справки об отрицательных результатах тестов, а также переболевших COVID-19

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло в понедельник решение разрешить с 24 мая гостиницам и пансионам республики без ограничений заселять гостей, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих справки об отрицательных результатах тестов, а также переболевших COVID-19. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

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"Правительство приняло решение с будущего понедельника, 24 мая, снять в полном объеме действующие ограничения для гостиниц, пансионов, мотелей и прочих предприятий, занимающихся размещением постояльцев, - отметил он. - Единственным условием будет то, чтобы все их гости прошли вакцинацию [против коронавируса], имели бы негативные тесты на COVID-19 или переболели этим заболеванием. Они должны предоставить [администрации отелей] соответствующие справки".

В Чехии, население которой составляют 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 653 099, из них вылечились 1 596 931, умерли 29 913 человек.

Теги
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