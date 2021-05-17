Президент Мексики поздравил соотечественницу с победой на конкурсе "Мисс Вселенная"

МЕХИКО, 17 мая. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рад, что победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в этом году стала уроженка его страны Андреа Меса. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник на пресс-конференции в северном штате Коауила, трансляция его выступления велась на сайте правительства.

"Я глубоко удовлетворен тем, что могу поздравить Андреа Месу с триумфом, одержанным вчера, - сказал Лопес Обрадор. - Она "Мисс Вселенная - 2021", мексиканка, которая победила других женщин из братских стран, женщин красивых, умных, но Андреа <...> - самая красивая, и нам очень, очень приятно".

Меса, программист по образованию, активно выступает в защиту прав женщин и борется за гендерное равенство. Она сотрудничает с организациями, борющимися с насилием в отношении женщин, а также с благотворительным фондом, собирающим средства в поддержку жителей наименее обеспеченных регионов.

Финал конкурса красоты прошел в штате Флорида вечером 16 мая по местному времени. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама. Бриллиантовую корону 26-летней победительнице из северного мексиканского штата Чиуауа вручила "Мисс Вселенная" 2019 года Зозибини Тунци из ЮАР. Финалисток и победительницу отобрало жюри, в состав которого вошли исключительно женщины.