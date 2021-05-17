Патриотический поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" посетит города ПФО 18-20 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" сделает остановки на вокзалах в Саратове, Самаре и Уфе 18-20 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В регионах Поволжья встретят тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". Эшелон сделает остановки на железнодорожных вокзалах городов в Саратове 18 мая, в Самаре - 19 мая и в Уфе - 20 мая. Поезд будут встречать командование местных гарнизонов, представители правительств регионов, общественные деятели, военнослужащие и юнармейцы", - отмечается в сообщении.

В каждом городе, где будет делать остановку поезд, все желающие смогут познакомиться с экспозицией тематических вагонов, посетить лекции и концертные программы. В состав поезда входит 17 тематических вагонов, посвященных истории и развитию Вооруженных сил России, истории Великой Отечественной войны, военным медикам, новейшим достижениям современной армии, роли молодежи в повседневной жизни Вооруженных сил.

Кроме того, на трех платформах в составе поезда будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ: танк Т-90, гаубица 2С35 "Коалиция-СВ", бронеавтомобиль "Тайфун-К" и др.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.