Reuters: Johnson & Johnson вдвое сократит поставки своей вакцины в ЕС на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson сократит вдвое ожидаемые на этой неделе поставки в ЕС своей вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.

Компания "сокращает поставки на этой неделе вдвое", указал представитель сообщества, участвующий в переговорах с фармпроизводителями. По его словам, неясно, сколько доз будет поставлено на следующей неделе. Он также не уточнил, сколько доз ожидается на этой неделе. Компания еще не предоставила четкого графика поставок до конца второго квартала, отметил он.

Johnson & Johnson по подписанному с Еврокомиссией осенью прошлого года контракту на предзаказ вакцины обязалась поставить в ЕС во втором квартале 55 млн доз препарата. Однако, как отмечает Reuters, к середине квартала компания поставила менее 5 млн доз, что составляет менее 10% от запланированного объема.

ЕС делает особую ставку в своей кампании вакцинации на этот препарат, поскольку он для полного эффекта предполагает использование только одной дозы вместо стандартных двух, что значительно облегчает логистику и может ускорить медленный процесс вакцинации в странах ЕС. Ранее Johnson & Johnson приостанавливала поставки своего препарата в Евросоюз из-за риска тромбоза.