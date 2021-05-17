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В СФ предложили перечислять взносы в ФОМС за безработных в 10 регионах из бюджета страны

В список регионов должны войти субъекты с низким уровнем социально-экономического развития

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за безработных граждан в 10 регионах с низким уровнем социально-экономического развития могут быть направлены из федерального бюджета, а не из бюджетов субъектов. Такое предложение высказал в понедельник председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"У нас есть предложение, которое будет касаться подходов к разрешению вопроса, касающегося вопросов финансирования предоставления медицинских услуг неработающему населению <...> В качестве пилотных проектов на примере 10 субъектов [с низким уровнем социально-экономического развития] предлагаем предусмотреть осуществление за счет средств федерального бюджета обязательного платежа, взноса в Фонд федерального медицинского страхования за неработающее население <...> Если мы таким образом переложим, <...> то будут денежные средства в регионе, которые могут использовать на иные цели", - сказал он в ходе круглого стола по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Чувашской Республики, Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

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