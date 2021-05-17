В Италии с 21 июня отменят комендантский час

При этом, как анонсировалось заранее, отмена комендантского часа, сейчас действующего по всей стране с 22:00 (23:00 мск), будет постепенной. Так, принято решение перенести его наступление на один час - до 23:00 (полночь мск) в областях с умеренными эпидемиологическими рисками ("желтые зоны"), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов. С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час - до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области - Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния - станут "белыми зонами", где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня "белыми зонами" станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с рядом министров и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.

Первые послабления ограничительных мер, ужесточенных в Италии в конце октября прошлого года в связи со второй волной заражений коронавируса, произошли 26 апреля. Тогда открылись музеи и театры с кинотеатрами с ограниченным числом зрителей. С 16 мая в Италию разрешен въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Великобритании и Израиля без карантина, но с отрицательным результатом теста на коронавирус. С минувшего воскресенья могут работать пляжные курорты и открытые бассейны. Пока закрыты торговые центры по выходным и тематические парки, не разрешены крупные церемонии, не работают закрытые бассейны, термальные комплексы и спортзалы, а также рестораны в помещениях. На фоне протестов представителей разных секторов оказания услуг правительство рассматривает возможность досрочных послаблений.

При этом меры могут и ужесточаться - в случае ухудшения эпидемических показателей. Сохраняется и система деления на цвета областей в зависимости от уровня рисков. Режим ЧС в Италии действует до 31 июля и может быть продлен.

Эпидемическая кривая снижается, как и число тяжелых случаев заболевания ковидом благодаря вакцинации. В стране полностью иммунизированы более 8 млн человек, что соответствует почти 14% всего населения. Начал снижаться уровень смертности от последствий коронавирусной инфекции, который сохранялся высоким. В воскресенье число умерших с коронавирусом пациентов впервые с конца октября было менее 100 за сутки.