Вход на концерт на Дворцовой площади в Петербурге ограничили электронной регистрацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Вход на традиционный концерт "Классика на Дворцовой" в День основания Петербурга, который отмечается 27 мая, в этом году из-за эпидемической ситуации будет ограничен, для его посещения необходимо пройти электронную регистрацию. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет в День города. Билеты на концерт будут оформляться онлайн. Такой формат согласован с Роспотребнадзором, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мы сохраним возможность увидеть это красивейшее шоу в режиме реального времени, в интернете и на телевидении. Год назад у нас не было выбора, мы были вынуждены переводить в онлайн все лучшие проекты Петербурга. Сегодня у нас есть и выбор, и опыт, и необходимые ресурсы, чтобы не отказываться от реализации важных планов. Одним из важнейших ресурсов является вакцинация", - сообщил Беглов.

Концерт "Классика на Дворцовой" - традиционный проект, которым Петербург отмечает День города. На Дворцовой площади прозвучит живая музыка в исполнении известных оперных певцов мировой сцены, артисты балета представят хореографические партии. Как отмечают организаторы, вход на концерт, несмотря на необходимость регистрации, будет бесплатным.