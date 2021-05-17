Патриарх Кирилл заявил, что 40 храмов строятся в российских тюрьмах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В стадии строительства находятся 40 храмов в местах лишения свободы в России. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем видеообращении к участникам пленарного заседания XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы действуют свыше 640 храмов и часовен и более 390 молитвенных комнат. В стадии строительства находятся еще 40 храмов", - сказал он.

Патриарх напомнил, что для осужденных действуют регулярные программы духовного просвещения, включая дистанционные формы, проводятся культурно-просветительные и иные мероприятия, организованные при участии епархиальных отделов тюремного служения. Так, в 2020 году в рамках всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных под названием "Не числом, а смирением" сотни заключенных приняли участие в конкурсе православной живописи, посвященном 800-летию святого Александра Невского.