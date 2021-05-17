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Пандемия COVID-19

Фармрегулятор ЕС изменил утвержденные условия хранения вакцины Pfizer-BioNTech

Срок хранения неоткрытого размороженного флакона препарата при температуре 2-8 градусов Цельсия увеличен с пяти дней до одного месяца

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало изменить утвержденные условия хранения вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. Об этом говорится в пресс-релизе фармрегулятора, опубликованном в понедельник на его сайте.

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"Это изменение продлевает утвержденный срок хранения неоткрытого размороженного флакона [препарата] при температуре 2-8 градусов Цельсия (то есть в обычном холодильнике после извлечения из условий глубокой заморозки) с пяти дней до одного месяца (31 день)", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что подобное решение было принято после оценки дополнительных данных исследования устойчивости вакцины, представленных в EMA разработчиками препарата.

Ожидается, что повышенная гибкость в хранении и обращении с вакциной окажет значительное влияние на планирование и логистику, что позволит существенно упростить доставку и использование препарата в государствах ЕС.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. Эффективность вакцины, как сообщили компании, составляет 91,3% после шести месяцев ее применения.

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