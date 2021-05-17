В Рязани установили мемориальную доску старейшему хирургу России Алле Левушкиной

ТАСС, 17 мая. Мемориальную доску старейшему практикующему хирургу России Алле Левушкиной, умершей 23 января в Рязани в возрасте 92 лет, открыли на фасаде рязанской больницы № 11 в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

"На фасаде рязанской больницы № 11 открыта мемориальная доска известному врачу Алле Ильиничне Левушкиной. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, первый заместитель председателя областной думы Дмитрий Хубезов, а также коллеги и родственники А. И. Левушкиной", - говорится в сообщении.

Левушкина стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области. Она работала в хирургическом отделении Городской клинической больницы № 11.

"Всю свою жизнь Алла Ильинична посвятила медицине и своим пациентам. Она закончила работу в больнице в 2018 году в возрасте 91 года при врачебном стаже 67 лет и стала старейшим в России практикующим хирургом. За время работы она провела более 10 тысяч операций. В 2014 году была удостоена Всероссийской премии "Призвание" в номинации "За верность профессии", - сказал журналистам Петряев.

Хирург-проктолог Алла Левушкина умерла 23 января 2020 года в Рязани на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице № 11 в 2018 году.