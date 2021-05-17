"Книжные аллеи" открылись на пешеходной улице в центре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Пространство с книжными павильонами под открытым небом - "Книжные аллеи" - открылось в понедельник на пешеходной Малой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга. В течение пяти ближайших месяцев здесь можно будет не только приобрести книжные новинки, но также побывать на встречах с писателями и художественных чтениях, сообщили журналистам в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Продолжая традицию дореволюционной, а после и советской уличной книжной торговли, в уличных павильонах петербуржцам и гостям города будет предложено более 50 тыс. наименований книг. Прежде всего это книги петербургских писателей, краеведческая литература, книжные новинки и, конечно, пользующиеся наибольшим спросом книги для детей", - рассказали в комитете, при поддержке которого реализуется проект.

"Книжные аллеи" открылись в седьмой раз. Уличные павильоны будут работать ежедневно с утра и до позднего вечера - до 17 октября. По выходным дням будут проводиться встречи с авторами, презентации новых изданий, художественные чтения и театрализованные постановки. Организаторами проекта выступают Союз писателей Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России и АНО "Книжная лавка писателей".

"Это уникальная, на мой взгляд, возможность для писателей познакомить со своим творчеством горожан и гостей города, приобрести новых поклонников. "Книжные аллеи" - это открытое пространство для живого диалога и дискуссий", - привели в пресс-службе комитета слова его председателя Владимира Рябовола.

Кроме того, с 2016 года на территории крупнейших садоводств в Ленинградской области реализуется проект "Выездные книжные аллеи". В этом году первый выезд уже состоялся 8 мая в садоводстве "Антракт".

Глава комитета отметил, что "Книжные аллеи" стали одним из узнаваемых брендов Санкт-Петербурга. Он также напомнил, что вскоре, 26 мая, откроется Санкт-Петербургский международный книжный салон (будет работать по 29 мая). В этом году он впервые пройдет на Дворцовой площади.