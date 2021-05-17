Мемориал жертвам депортации в Крыму достроят к ноябрю 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс на станции Сирень в Крыму, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с крымскими татарами, будет достроен к ноябрю 2021 года, однако уже во вторник на нем пройдут траурные мероприятия, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире регионального телеканала "Миллет" в понедельник.

"Комплекс практически готов. Окончат все работы и оформят документацию к ноябрю 2021 года", - сказал Аксенов, добавив, что уже во вторник там будут проведены траурные мероприятия, приуроченные к годовщине депортации крымских татар.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, к концу апреля работы были выполнены примерно на 85%. Уже установлена скульптурная композиция, посвященная жертвам депортации, но пока она находится в защитном корпусе, чтобы не подвергалась внешним повреждениям. Идет обустройство музея, ведется внутренняя отделка в мечети и церкви, начато благоустройство территории, частично проведено озеленение.

Мемориальный комплекс начали строить в 2016 году на станции Сирень в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944 года отправлялись первые эшелоны с депортированными крымскими татарами. Одним из центральных фрагментов комплекса станет макет вагона-теплушки, подобный тем, на которых людей вывозили с полуострова. В составе комплекса также православная часовня и мусульманская мечеть. Общая стоимость комплекса составляет около 378,2 млн рублей.

О депортации из Крыма

В период с 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана. В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе: крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.