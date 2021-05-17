Аксенов заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму перед турсезоном хуже прошлогодней

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад. Несмотря на это, Крым готов к приему туристов, число которых в этом году может превысить 6 млн, рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Миллет" в понедельник.

"В этом году мы входим с худшими параметрами в курортный сезон, [чем в 2020 году], у нас до 100 заражений в день, выявленных случаев, - сказал Аксенов. - Поэтому надо более внимательно, это в том числе касается сотрудников средств размещения, относиться к своим обязанностям. [Необходимо] относиться внимательно к тем людям, которые имеют нездоровый вид, у которых есть насморк или признаки, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания".

Глава региона высоко оценил готовность туристической отрасли Крыма к курортному сезону, отметив, что более 600 средств размещения прошли аккредитацию, 144 из них принимают участие в программе возврата туристического кешбэка. "На мой взгляд, готовность высокая, ожидаем мы более 6 млн туристов. С учетом того, что закрыли ряд стран, мы получим основной турпоток на территорию республики. Поэтому планы по сравнению даже с прошлым годом по количеству людей, которые приедут отдыхать, будут перевыполнены", - отметил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Ранее руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский сообщал ТАСС, что регион в 2021 году может принять около 8 млн человек. До 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.